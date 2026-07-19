Глейхенгауз: пристально слежу за футболом, в финале чемпионата мира буду болеть за Испанию

Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что в финале чемпионата мира поддержит Испанию.

— Аргентина или Испания?

— За футболом слежу пристально. Это 50% моего спортивного времени. Фигурное катание, а потом идёт футбол. К сожалению, болел за другие сборные. Болел за Португалию, а потом за Францию. На воскресенье забронировал огромный стол с друзьями, в итоге ни одна команда, за которую я болел, там не будет играть. Буду просто получать удовольствие. Между Испанией и Аргентиной, наверное, выберу Испанию.

— В противостоянии Роналду и Месси — выберете Роналду?

— Конечно же. Хотя бы из-за того, чтобы второй раз Месси не выиграл чемпионат мира, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.