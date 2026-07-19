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Глейхенгауз: пристально слежу за футболом, в финале чемпионата мира буду болеть за Испанию

Глейхенгауз: пристально слежу за футболом, в финале чемпионата мира буду болеть за Испанию
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что в финале чемпионата мира поддержит Испанию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Аргентина или Испания?
— За футболом слежу пристально. Это 50% моего спортивного времени. Фигурное катание, а потом идёт футбол. К сожалению, болел за другие сборные. Болел за Португалию, а потом за Францию. На воскресенье забронировал огромный стол с друзьями, в итоге ни одна команда, за которую я болел, там не будет играть. Буду просто получать удовольствие. Между Испанией и Аргентиной, наверное, выберу Испанию.

— В противостоянии Роналду и Месси — выберете Роналду?
— Конечно же. Хотя бы из-за того, чтобы второй раз Месси не выиграл чемпионат мира, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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