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Глейхенгауз: в программы на новый сезон six seven не вставляли, но всё возможно

Глейхенгауз: в программы на новый сезон six seven не вставляли, но всё возможно
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о программах, поставленных на следующий сезон.

«Сейчас идёт постановочный период программ на следующий сезон. Многие программы уже поставлены. Будет много треков, много и зарубежной музыки, и классической чуть-чуть. Следим и за трендами. В программу пока что тренд six seven (вирусный подростковый тренд, который сопровождают определённые движения руками. — Прим. «Чемпионата».) не вставляли, но всё возможно», — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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