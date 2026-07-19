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Глейхенгауз: наконец-то россияне смогут показывать своё мастерство на мировой арене

Глейхенгауз: наконец-то россияне смогут показывать своё мастерство на мировой арене
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до международных соревнований.

— Какие у вас ожидания от следующего сезона в фигурном катании? Владислав Дикиджи обещает бомбовую программу. Чего ждёте вы?
— Жду того, что мы наконец-то выйдем на международную арену. Раз нас допустили — наконец-то наши спортсмены смогут показывать своё мастерство, нашу тренерскую работу и постановки на международной арене. Уже в более полном объёме, чем это было на последней Олимпиаде, где у нас было всего два спортсмена. И то с трудностями с музыкой, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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