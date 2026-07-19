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Глейхенгауз: к Олимпиаде у сборной России есть все шансы вернуть былые позиции

Глейхенгауз: к Олимпиаде у сборной России есть все шансы вернуть былые позиции
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил шансы сборной России на Олимпийских играх.

«Впереди четыре года подготовки к Олимпиаде. Нас допустили в этом году, все шансы за эти четыре года вернуть былые позиции и собрать полную команду, набрать рейтинг, чтобы команда участвовала в Олимпиаде — все шансы есть», — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене решения о запрете на участие российских фигуристов в международных соревнованиях 30 июня.

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