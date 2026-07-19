«Когда увижу, слёзки пойдут». Глейхенгауз — о выступлении россиян с флагом и гимном

Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян в нейтральном статусе.

— Напрягает ли история с нейтральным статусом? Могут ли его кому-то не дать?

— Давайте уже с чего-то начинать. Уже хорошо, что так. А там посмотрим. Конечно, когда ты стоишь и смотришь, как на пьедестале стоит твой спортсмен, играет гимн и висит флаг — это другие эмоции. Но этого так давно не было! Мне кажется, когда я это снова увижу, слёзки точно пойдут, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.