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Глейхенгауз ответил, кто из российских фигуристок составит конкуренцию на мировой арене

Глейхенгауз ответил, кто из российских фигуристок составит конкуренцию на мировой арене
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз назвал фигуристок, готовых к конкуренции на международной арене.

— Кто сейчас готовый фигурист или фигуристка для конкуренции на международной арене из россиян?
— Из наших девчонок — большая часть сборной. Саша Трусова и Камила Валиева, которая вернулась. Аделия Петросян и Алиса Двоеглазова все эти годы доказывали, что они лучшие. Поэтому будет интересная борьба внутри страны. Особенно учитывая, что всего одно место для того, кто поедет на чемпионат Европы и мира. Думаю, чемпионат России в этом году будет очень боевой, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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