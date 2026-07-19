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Глейхенгауз рассказал, что ждать от возвращения Валиевой и Трусовой на соревнования

Глейхенгауз рассказал, что ждать от возвращения Валиевой и Трусовой на соревнования
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением о возвращении российских фигуристок Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) в спорт.

— Что ждать от Валиевой и Трусовой? Стоит ли опасаться завышенных ожиданий?
— Всё зависит от ожиданий каждого человека. Они у всех разные. Мы как тренеры Саши в данный момент ожидаем того, над чем мы работаем. Мы видим, что можем сделать — просто нужно наработать это и показать программы и элементы. Может, не с первого раза. Период пропуска — он для спортсмена сложный. Потом, когда ты выходишь, ты в любом случае больше нервничаешь, подзабыл ощущения спортивного состязания. Время будет втянуться. Будут контрольные прокаты, этапы Гран-при. Будет огромное количество турниров, где можно будет вернуть стартовую форму — турнирную. И к чемпионату России подойти в максимальных кондициях, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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