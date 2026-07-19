Глейхенгауз отреагировал на слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России.

— Недавно Плющенко сказал, что российское фигурное катание деградирует. За фигурное катание вступились Ирина Роднина и Татьяна Тарасова. Ваше мнение?

— Считаю, что в мужском одиночном у нас только рассвет. После Ягудина и Плющенко, у нас был прям провал в мужском одиночном катании. Сейчас Петя Гуменник, Влад Дикиджи, Женя Семененко и остальные ребята показывают очень высокий уровень. За эти годы они раскрылись и прибавили в себе, в элементах. Здесь я спокоен за мужское фигурное катание.

В парном у нас тоже всё прекрасно. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов могут выходить и практически бороться. В парах тоже всё шикарно. В девочках я соглашусь, что был чуть-чуть не то что спад… Тот уровень, что показали на Олимпиаде в Пекине Саша, Аня, Камила. То количество четверных, идеальные выступления. Увидим ли мы когда-то ещё в женском одиночном пять четверных в программе? Не факт. На взрослом уровне, мне кажется, что мы дошли до такого пика в 2022 году. А начиналось это всё в 2014-2018 годах. В любом случае должно было пойти чуть вниз, но чтобы потом снова пойти вверх, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.