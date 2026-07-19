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Даниил Глейхенгауз оценил изменения в правилах фигурного катания

Даниил Глейхенгауз оценил изменения в правилах фигурного катания
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал изменения в правилах фигурного катания, по которым количество прыжковых элементов будет сокращено с семи до шести в произвольной программе с сезона-2026/2027.

— Как вам изменения в фигурном катании? Правила, изменения контента. Понимаете, зачем это сделано?
— Мне, как тренеру, не нравится упрощение технического контента. Как хореографу-постановщику… Стало на один прыжок меньше, хореографические вращения тоже занимают меньше времени — получается, больше возможностей для творчества и для хореографии. Очень часто мы не успеваем показывать всю идею, всё, что ты хочешь в хореографии, из-за того, что элементы, вращения, дорожки и прыжки — занимают большую часть времени программы, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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