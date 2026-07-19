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Глейхенгауз объяснил, почему подход Алисы Лью не подходит российскому менталитету

Глейхенгауз объяснил, почему подход Алисы Лью не подходит российскому менталитету
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Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что расслабленный подход американской фигуристки Алисы Лью к соревнованиям не соответствует российскому менталитету.

Алиса Лью на Олимпиаде в Милане покорила всех своей свободой и тем, что она кайфует на льду. Вам близок такой подход?
— Думаю, нам в целом в России такой подход по менталитету не подходит. Это не наш вариант. Тем более когда ты едешь представлять нашу страну, от тебя миллионы ждут победы — это уже давление. Как Алиса так научилась относиться к тому, что она делает, то, что это так сработало — уникальный случай. Нет такого, что все спортсмены приезжают на Олимпиаду на чиле и расслабоне и не думают, что это главный старт в их жизни. Мы видели ту же Сакамото — настоящая спортсменка и прошла не одну Олимпиаду. После второго места у неё были слёзы. Конечно, она ехала туда за победой. Мне кажется, эмоции, которые были у Саши Трусовой, у Жени и Каори, когда ты не смог победить, но эта была твоя цель — это больше про спорт и больше справедливо, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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