Глейхенгауз объяснил, почему подход Алисы Лью не подходит российскому менталитету

Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что расслабленный подход американской фигуристки Алисы Лью к соревнованиям не соответствует российскому менталитету.

— Алиса Лью на Олимпиаде в Милане покорила всех своей свободой и тем, что она кайфует на льду. Вам близок такой подход?

— Думаю, нам в целом в России такой подход по менталитету не подходит. Это не наш вариант. Тем более когда ты едешь представлять нашу страну, от тебя миллионы ждут победы — это уже давление. Как Алиса так научилась относиться к тому, что она делает, то, что это так сработало — уникальный случай. Нет такого, что все спортсмены приезжают на Олимпиаду на чиле и расслабоне и не думают, что это главный старт в их жизни. Мы видели ту же Сакамото — настоящая спортсменка и прошла не одну Олимпиаду. После второго места у неё были слёзы. Конечно, она ехала туда за победой. Мне кажется, эмоции, которые были у Саши Трусовой, у Жени и Каори, когда ты не смог победить, но эта была твоя цель — это больше про спорт и больше справедливо, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.