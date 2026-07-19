«Подумал, успею стать олимпийским чемпионом». Глейхенгауз — о синхронном фигурном катании

Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением о включении синхронного фигурного катания в программу Олимпийских игр – 2030 во французских Альпах.

— В 2030 году будет синхронное катание. Какое у вас отношение к этому? Интересно ли это вам?

— Я даже узнавал: могу ли я там поучаствовать. Но выяснилось, что синхро-9 — это только девять девочек, к сожалению. А так я уже подумал, что за четыре года… В других дисциплинах один мальчик и остальные девочки. Подумал, что я за четыре года успею подготовиться и стать, возможно, чемпионом олимпийским в синхронном катании (смеётся), — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.