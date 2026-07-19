Даниил Глейхенгауз раскрыл главную мудрость в тренерской работе

Заслуженный тренер России, хореограф-постановщик в тренерском штабе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мыслями о тренерской работе.

— Что для вас самое сложное в общении с профессиональными спортсменами?

— Для тренера самое сложное — это терпение. Им нужно просто обладать. Должна быть бездонная яма, где ты хранишь своё терпение. Нет такого, что приходишь и настроен что-то умное выдать или ты продумал план и выдаёшь его спортсмену. Не факт, что вы совпали по настроению, и он настроен сегодня тебя слушать, делать то, что ты ему говоришь. Тренерская мудрость — научиться справляться с эмоциями спортсменов. Свои эмоции ставить на второе место и стараться подстроиться. Может, где-то схитрить и обойти какие-то углы, но донести свою мысль таким способом.

— Чем вы вдохновляетесь?

— Я стараюсь в свободное время много черпать вдохновение во всём окружающем. Если я сейчас услышу хороший трек или бит, который вызовет у меня эмоции. Даже разговаривая здесь, я прислушиваюсь — где и что играет. Если надо, то узнаю, что играет. Фильмы, театр, опера, сериалы. Просто искать новые музыкальные композиции. Постоянно ты должен находиться в поиске чего-то. Иногда находить время сесть в тишине и подумать, придумать новую идею. Иногда она возникает, услышав музыку, а иногда ты сначала придумываешь идею и потом уже на неё ищешь уже подходящий трек, — сказал Глейхенгауз в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.