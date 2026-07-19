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«Она ничем не изменилась». Этери Тутберидзе — о возвращении Александры Трусовой в спорт

«Она ничем не изменилась». Этери Тутберидзе — о возвращении Александры Трусовой в спорт
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Именитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как изменилась Александра Игнатова (Трусова) по возвращении в спорт.

– Александра Трусова [Игнатова] возвращается в спорт. Как вы думаете, зачем это ей?
– Ну, значит, она себя не реализовала до конца. Значит, она этим горит, и надо поддержать этот огонь. Для меня – она никогда далеко от спорта не уходила.

– А чем Саша Трусова отличается от Александры Игнатовой (Трусова сменила фамилию на Игнатову после замужества. – Прим. «Чемпионата»)?
– Фамилией. Для меня она ничем не изменилась. У неё сохранился этот голод, желание сделать элементы ультра-си. Ей нужен этот адреналин.

– А то, что на тренировках теперь ребёнок (У Александры Игнатовой есть сын Михаил. – Прим. «Чемпионата»)? Это как-то мешает?
– Он спит в коляске – мы его не замечаем, – сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

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