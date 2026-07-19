Илья Малинин прибыл на финал ЧМ-2026 по футболу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях американец Илья Малинин прибыл на финал чемпионата мира по футболу. В решающем матче турнира встретятся сборные Испании и Аргентины сегодня, 19 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Илья Малинин является трёхкратным чемпионом мира, трёхкратным победителем финала Гран-при, двукратным победителем командного чемпионата мира, а также обладателем мирового рекорда за произвольную программу: в рамках проведения финала Гран-при 2025 года в Нагое, Япония, американец набрал 238,24 балла.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.