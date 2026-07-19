15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин прибыл на финал ЧМ-2026 по футболу

Илья Малинин прибыл на финал ЧМ-2026 по футболу
Комментарии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях американец Илья Малинин прибыл на финал чемпионата мира по футболу. В решающем матче турнира встретятся сборные Испании и Аргентины сегодня, 19 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Из личного архива Ильи Малинина

Илья Малинин является трёхкратным чемпионом мира, трёхкратным победителем финала Гран-при, двукратным победителем командного чемпионата мира, а также обладателем мирового рекорда за произвольную программу: в рамках проведения финала Гран-при 2025 года в Нагое, Япония, американец набрал 238,24 балла.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Макар Игнатов ответил, за кого будет болеть в финальном матче ЧМ-2026 по футболу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android