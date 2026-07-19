Анна Щербакова получила предложение руки и сердца

Олимпийская чемпионка (2022) в одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова получила от своего возлюбленного предложение руки и сердца. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале, опубликовав фото с помолвочным кольцом на фоне букета цветов. Имя молодого человека неизвестно.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в арсенале фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).