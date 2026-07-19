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«Для нас это болезненная история». Этери Тутберидзе – о переходе Федотова в группу Мишина

«Для нас это болезненная история». Этери Тутберидзе – о переходе Федотова в группу Мишина
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Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе рассказала, как узнала о переходе двукратного чемпион России по фигурному катанию юниоров Арсения Федотова из своей группы в тренировочную группу Алексея Николаевича Мишина.

Арсений Федотов ушёл к Мишину. Это было сложно для вас?
– Любой уход тяжёлый. К тому же Арсений у нас катался около десяти лет. Нам удалось вырастить спортсмена, у которого сильные все стороны. Арсений прекрасно катается, он чувствует музыку, растанцован, у него хорошие вращения и прыжки. Конечно, для нас это потеря. Мы его вырастили. Для нас это болезненная история. Но что делать? Он даже не сам пришёл. Мне позвонил Мишин.

– Мишин?!
– Да. Я пришла на тренировку, мне позвонил Алексей Николаевич. Сказал, что уже несколько недель к нему просится Арсений и что он его берёт. Я подозвала Арсения и сказала: «Может, мне это нужно было от тебя услышать?» Он мне ответил: «Ну, я хотел сначала договориться». Это у всех такая история. Никто не хочет уходить, рискуя, – сказала Тутберидзе в интервью Okko Sport.

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