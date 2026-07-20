«Поддержка просто безумная». Малинин — о зрителях на финале ЧМ-2026 по футболу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях американец Илья Малинин рассказал об атмосфере на финале чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 0:0.

– Я наслаждаюсь атмосферой! У этих команд лучшие составы в мире. Тут столько фанатов – поддержка просто безумная! Знаете, я хочу сказать: пусть победит лучшая команда!

– Вы уже были на каком-нибудь матче чемпионата мира?

– Нет! Это мой первый матч чемпионата. Ну, честно говоря, это вообще мой первый футбольный матч, – приводит слова Малинина USA Today.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины.