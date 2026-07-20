Александр Энберт поделился мнением о включении синхронного катания в программу ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт оценил включение синхронного катания в формате Synchro 9 (уменьшенный вариант команд, а не привычные 16 человек) в программу Игр-2030 во Франции.

«Это по-настоящему большая победа всего движения синхронного катания, потому что давно они претендуют на звание олимпийского вида спорта, очень много людей занимаются синхронным катанием, проходят огромные турниры у нас в России, в прошлом году мне даже удалось побывать на чемпионате России.

В олимпийском виде будут изменения, всего девять человек — меньше, чем обычно. Всё, что нужно знать про синхронное катание — это линии, конечно, эта слаженность движений, как парник, понимаю, насколько тяжело кататься параллельно вдвоём, там нужно будет кататься параллельно девятью. Вид спорта классный, интересный, может быть будет какое-то усложнение в правилах, но то, что это стало олимпийским видом — справедливость восторжествовала, я очень рад», — сказал Энберт в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.