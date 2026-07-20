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«Это тот самый чемпионат, где зажжётся новая звезда». Энберт – о ЧМ-2026 по футболу

«Это тот самый чемпионат, где зажжётся новая звезда». Энберт – о ЧМ-2026 по футболу
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт поделился впечатлениями от просмотра чемпионата мира 2026 года по футболу.

«Я очень люблю футбол сборных команд. В начале чемпионата мира я не всё смотрел, но постепенно втянулся. В четвертьфиналах, полуфиналах и финале находятся уже топовые команды. Мне очень зашло, что в полуфиналах были лучшие четыре команды рейтинга, как в книжке всё сложилось. Очень люблю Месси и аргентинскую сборную за драматургию, которую они создают, болеть за них очень интересно и классно.

Но это тот самый чемпионат, где зажжётся звезда и Ламин Ямаль станет супер топовым игроком», — сказал Энберт в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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