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Вышел шестой выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях в фигурном катании

Вышел шестой выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях в фигурном катании
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«Чемпионат» продолжает спецпроект «Семейный каскад», в котором рассказывает о пути родителей в фигурном катании. Именно они приводят в спорт наших фигуристов, помогают им во всём, поддерживают и направляют на протяжении их спортивной карьеры.

Их вклад сложно переоценить, однако чаще всего эти герои остаются в тени. Именно поэтому мы хотим показать мам и пап наших фигуристов, рассказать, чем они занимаются и что вложили в развитие своих детей. Наша цель — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей.

Героиней нового выпуска стала Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко. Устенко выступает в танцах на льду в паре с Екатериной Мироновой. Евгений — бронзовый призёр финала Гран-при России, победитель этапа Гран-при России.

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