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Мама Евгения Устенко рассказала, как он попал в фигурное катание

Мама Евгения Устенко рассказала, как он попал в фигурное катание
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Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала, как её сын попал в фигурное катание.

– Как вы приняли решение, чтобы отдать Женю в фигурное катание?
– На самом деле, всё получилось случайно. Мы пришли на каток поболеть за Жениного крёстного, хоккеиста, увидели объявление, что набираются дети в группу фигурного катания. А у Женьки была пищевая аллергия, аллерголог советовал сухой лёд, чтобы аллергия когда-то не перешла в астму. Плюс Женька был очень гиперактивным ребёнком, а в садик его не брали — из-за той же аллергии, он сидел дома, это было торнадо, цунами, всё на свете (улыбается).

Отвели его просто в платную группу, где занятия два раза в неделю. Папа сказал, что Женя походит годик, а потом перейдёт в хоккей уже с навыками, Женя сказал «нет», ему понравилось фигурное катание. С четырёх лет он занимался у Татьяны Борисовны Юрышевой, они были одногодки с Петей Гуменником и попали в одну группу, — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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