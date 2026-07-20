«Подумала, что это фейк или шутка». Мама фигуриста Устенко — о допуске россиян

Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, описала свою первую реакцию на новость о допуске россиян от ISU.

– Недавно всё-таки объявили о допуске российских фигуристов до международных стартов в нейтральном статусе. Как вы отреагировали на эти новости?

– Сказать, что я была удивлена — не сказать ничего. Надеялась, что это будет хотя бы допуск юниоров, а когда объявили, что допускают юниоров и взрослых, подумала, что это фейк или шутка. А потом во всех пабликах начали публиковать это, я на работе выскочила на улицу к девчонкам со словами: «Нас допустили!» (улыбается).

У Жени в этот момент была ночь, написала ему сообщение: «Ура! Поздравляю!» Он, уже потом проснувшись, написал: «Спасибо!» Даже не сообразила, что большая разница во времени.

Очень хочется, чтобы могло поехать как можно больше наших спортсменов: танцоров, одиночников, всех-всех-всех. Мир должен увидеть, какие у нас крутые дети! Когда люди по 20-25 лет отдают спорту и не могут выехать и показать, что они умеют, это как минимум несправедливо. Очень надеюсь, что у ребят всё получится, — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.