Мама фигуриста Устенко объяснила, почему он перешёл в танцы на льду

Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала, по какой причине её сын ушёл в танцы на льду из одиночного катания.

«Как-то всё вместе сложилось. И со стороны Елены Николаевны [Соколовой] инициатива была, она давно за ним приглядывала, плюс травма колена — интенсивный рост, много падений, истончился хрящ… Какое-то время нельзя было прыгать. Женя ходил на тренировки к танцорам, чтобы скользить и не терять мышечный тонус, ему очень быстро понравилось. Ещё полгода он занимался и одиночным катанием, и танцами на льду, пока не перешёл окончательно.

Женя вообще любил скользить, ещё в «Спартаке» Татьяна Борисовна преподавала им «школу», они очень много времени этому уделяли — с чехлами на голове, с клюшками, чтобы осанку нарабатывать. Всегда отмечала, что пока не научатся скользить, прыжкам учить бесполезно», — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.