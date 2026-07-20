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Мама Евгения Устенко объяснила, почему фигурное катание — дорогой вид спорта

Мама Евгения Устенко объяснила, почему фигурное катание — дорогой вид спорта
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Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала, из чего складываются расходы на тренировки в фигурном катании.

– Фигурное катание, по мнению многих родителей, — это очень затратный вид спорта. Согласны ли вы с этим?
– Да. Это очень затратный вид спорта. Но это того стоит. Когда видишь, что твой ребёнок занимается, у него горят глаза, хочешь ему помочь. Это дорогой спорт, наверное, дороже только теннис, возможно, конный спорт из-за того, что нужно покупать собственную лошадь. Бальные танцы, возможно, там тоже есть расходы на костюмы, на обувь, на занятия. Но там проще, хотя бы потому что это паркет, а фигуристу нужно снимать лёд на катке. В любой школе занятий не хватает, ты хочешь, чтобы твой ребёнок прогрессировал, естественно, все начинают подкатываться — кто со скользистом, кто с прыгуном.

– То есть основная статья расходов — это подкатки?
– Дополнительные занятия, сборы, коньки — тут у кого как нога растёт. Бывало, что за сезон приходилось не одну пару покупать из-за быстрого роста. Помимо этого, в какой-то момент становится сложно совмещать спорт с учёбой. Не все дети такие усидчивые и талантливые, как Петя Гуменник (улыбается). Женя с восьмого класса ходил в частную школу, там можно было взять одну из трёх смен и удобно её подстроить под свой график — по три часа непрерывного обучения в день. Например, сегодня пришёл математику сдавать — поэтому сидишь на математике все три часа. Тренировки в танцах на льду всегда были вечерние, он с утра высыпался, успевал приехать на занятие, с 12 до 15 всё сдать, а потом — на тренировку, — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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