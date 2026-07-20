«Ждала всегда, бывало, до трёх ночи». Мама Устенко — о тренировках в танцах на льду

Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала о специфике тренировок её сына в юношеском возрасте.

– Такой специфический режим тренировок как-то повлиял на вашу жизнь?

– Когда это всё начиналось, конечно, я его ждала всегда, бывало, до трёх ночи. Елена Николаевна [Соколова] возила его с каждой тренировки, я его с собакой встречала — и шли домой. В 14 лет по ночному городу как отпустишь подростка? Года два Елена Николаевна его возила, потом папа подключился.

– Пробовали как-то поменять такой формат тренировок на более удобный?

– Нет, мы просто подстраивались и искали в этом свои плюсы. Да, тренировки были поздние, но ребята потом могли остаться и что-то доделывать даже ночью, если нужен был лёд. Например, когда ставили программы, могли что-то дочищать и до двух, и до трёх ночи, если это требовалось, — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.