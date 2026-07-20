«Этот путь надо пройти». Энберт — о возвращении россиян на международную арену

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт высказался о решении ISU допустить россиян на международную арену в нейтральном статусе.

«Хочется поздравить всех любителей фигурного катания с тем, что нас наконец-то допустили в нейтральном статусе до международной арены — и юниоров, и взрослых.

Юниорам важно, что они могут пробовать себя на международной арене, нарабатывать рейтинг. Для взрослых это тоже очень важно, потому что появляется мотивация, всем хочется стать чемпионами Европы и мира. Да, наши внутренние турниры очень классные и очень зрелищные, но за десятки лет сформировалась значимость мировых турниров. Думаю, это будет нормальным толчком для нас, но надо готовиться к тому, что это будет путь, одна квота, надо набрать техминимум, однако для наших спортсменов за этим дело не станет, просто этот путь надо пройти», — сказал Энберт в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.