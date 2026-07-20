«Думаю, они что-то выиграют». Энберт — о возвращении Трусовой и Валиевой

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании Александр Энберт высоко оценил перспективы возвращения на топ-уровень Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

«Фигурное катание сейчас проживает момент трансформации, это связано и с правилами, которые постепенно увеличивали возрастной ценз. Сознательное увеличение продолжительности нахождения в большом спорте — это очень правильный путь.

Я в восторге от того, что делают Трусова и Валиева, потому что мало того, что они уже показали невероятное катание, но сейчас они возвращают четверные прыжки после того, как стали взрослыми девушками. Раньше это казалось невозможным, все переживали, если ты не выиграл ничего до 15-16 лет, начал взрослеть — всё, твоя карьера закончена. Сейчас Камила и Александра доказывают, что четверные возможны, они выглядят классно, могут исполняться. Думаю, что-то выиграют, жду их на международных турнирах, это невероятные спортсменки», — сказал Энберт в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.