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«Это было просто безумие». Мама Устенко описала свою реакцию на четвёртое место на ЧР

«Это было просто безумие». Мама Устенко описала свою реакцию на четвёртое место на ЧР
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Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала, как отреагировала на четвёртое место сына на чемпионате России — 2026.

– На прошедшем чемпионате России ребята боролись за бронзовую медаль, как вы переживали это, глядя с трибуны?
– Это было просто безумие (смеётся). Видела моменты, которые не получились, сидела и молилась, чтобы дальше не было глобальных срывов. Потом ушла, не дожидаясь баллов, понимала, что мы уже не третьи. Обнялись молча, сказала Жене: «Это наш путь, мы идём дальше, только на своих ошибках можно научиться», — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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