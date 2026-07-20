«Это было просто безумие». Мама Устенко описала свою реакцию на четвёртое место на ЧР

Наталия Шилова, мама российского фигуриста Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала, как отреагировала на четвёртое место сына на чемпионате России — 2026.

– На прошедшем чемпионате России ребята боролись за бронзовую медаль, как вы переживали это, глядя с трибуны?

– Это было просто безумие (смеётся). Видела моменты, которые не получились, сидела и молилась, чтобы дальше не было глобальных срывов. Потом ушла, не дожидаясь баллов, понимала, что мы уже не третьи. Обнялись молча, сказала Жене: «Это наш путь, мы идём дальше, только на своих ошибках можно научиться», — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.