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Мама Евгения Устенко рассказала о дружбе с мамой Дарио Чиризано

Мама Евгения Устенко рассказала о дружбе с мамой Дарио Чиризано
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Наталия Шилова, мама Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала, с родителями каких фигуристов поддерживает дружеские отношения.

– За время спортивной карьеры сына, наверное, образовалось дружное сообщество родителей?
– Мы очень близко сдружились с мамой Дарио Чиризано, с мамой Стаси Константиновой. Ещё в нашей группе был Владимир Балбеков, он ушёл в шорт-трек и стал очень сильным спортсменом, завоевал множество наград — с его родителями мы не разлей вода, а Женя дружит с Вовой. Смотрим соревнования друг друга, болеем.

– Как интересно складывается судьба — на чемпионате России и в финале Гран-при как раз пары Жени и Дарио соперничали друг с другом за бронзу…
– Это абсолютно не портит наши отношения с мамой Дарио. Это спорт, борьба, сегодня ты сильнее, завтра — твой соперник, всё честно. Мы столько лет дружим, понимаем, что это никак не сказывается на наших взаимоотношениях, — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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