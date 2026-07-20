Мама Евгения Устенко рассказала о дружбе с мамой Дарио Чиризано

Наталия Шилова, мама Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, рассказала, с родителями каких фигуристов поддерживает дружеские отношения.

– За время спортивной карьеры сына, наверное, образовалось дружное сообщество родителей?

– Мы очень близко сдружились с мамой Дарио Чиризано, с мамой Стаси Константиновой. Ещё в нашей группе был Владимир Балбеков, он ушёл в шорт-трек и стал очень сильным спортсменом, завоевал множество наград — с его родителями мы не разлей вода, а Женя дружит с Вовой. Смотрим соревнования друг друга, болеем.

– Как интересно складывается судьба — на чемпионате России и в финале Гран-при как раз пары Жени и Дарио соперничали друг с другом за бронзу…

– Это абсолютно не портит наши отношения с мамой Дарио. Это спорт, борьба, сегодня ты сильнее, завтра — твой соперник, всё честно. Мы столько лет дружим, понимаем, что это никак не сказывается на наших взаимоотношениях, — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.