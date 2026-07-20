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Мама фигуриста Устенко: вся страна объединилась, когда Петя Гуменник выступал на Олимпиаде

Мама фигуриста Устенко: вся страна объединилась, когда Петя Гуменник выступал на Олимпиаде
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Наталия Шилова, мама Евгения Устенко, выступающего в танцах на льду с Екатериной Мироновой, призналась, что активно болела за Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

– Следите ли за карьерой Пети Гуменника, с которым Женя начинал в одной группе?
– Конечно. Горжусь, что они росли рядом, очень рада за его родителей. Они много в него вложили, мама занималась с ним очень серьёзно. Он такой уникум в своей зрелости, по голове всегда был старше, очень ответственный, исполнительный, всё чётко по плану – надо покататься, надо прийти позаниматься математикой, почитать стихи. Вырос красавцем, с такой светлой головой, великолепный фигурист. Мне кажется, вся страна объединилась, когда выступал Петя на Олимпиаде, все чувствовали какую-то близость. Момент отстранения, все эти казусы – они не навредили нам, а помогли. Все сплотились и объединились, стали большой фигурнокатательной семьёй, — сказала Шилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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