Евгения Медведева отреагировала на помолвку Анны Щербаковой

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новость о помолвке олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой с хоккеистом Артёмом Шакировым.

«Поздравляю вас, ребята!» — написала Медведева на своей странице в соцсети.

Отметим, что сама Медведева в данный момент активно готовится к свадьбе с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым.

Последним профессиональным турниром для Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в активе фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).