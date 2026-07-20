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Евгения Медведева отреагировала на помолвку Анны Щербаковой

Евгения Медведева отреагировала на помолвку Анны Щербаковой
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новость о помолвке олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой с хоккеистом Артёмом Шакировым.

«Поздравляю вас, ребята!» — написала Медведева на своей странице в соцсети.

Отметим, что сама Медведева в данный момент активно готовится к свадьбе с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым.

Последним профессиональным турниром для Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. Помимо золота ОИ, в активе фигуристки победа на чемпионате мира (2021), чемпионате Европы (2022), командном чемпионате мира по фигурному катанию (2021), серебро финала Гран-при (2019), серебро чемпионата мира среди юниоров, а также три золота чемпионата России (2019, 2020, 2021).

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