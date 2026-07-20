Этери Тутберидзе провела тренировочный сбор в Пекине

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, что заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе вместе с Сергеем Дудаковым и Софией Евдокимовой провели недельный тренировочный сбор в Пекине в рамках международного проекта GSA.

«В этот раз сбор в Пекине собрал около 30 участников. Его цель – обучение спортсменов с помощью современных методов тренировок. Это поможет как фигуристам, так и их тренерам правильно выстроить дальнейший вектор работы. Сбор был организован на высоком уровне и прошёл успешно. На будущий сезон как клуб ставим перед собой задачу проведения тренировочных интенсивов в комплексе с интерклаб-соревнованиями. Такой подход даёт возможность более эффективно прогрессировать юным фигуристам», – приводит слова Лакерника ТАСС.

Global Skating Academy (GSA) – международный клуб фигурного катания, занимающийся развитием детского спорта в мире.