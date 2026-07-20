Илья Авербух оценил шоу-программу в финале ЧМ-2026 по футболу

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух оценил церемонию закрытия и шоу в перерыве между таймами в финале чемпионата мира – 2026 по футболу. В решающем матче встречались сборные Испании и Аргентины, победу в дополнительное время со счётом 1:0 одержали испанские футболисты.

«Я считаю, что этому чемпионату мира можно поставить много восклицательных знаков, соединение спорта и шоу было на очень высоком уровне. Безусловно, американцы – одни из хедлайнеров в этой индустрии, это было действительно очень ярко, телевизионно, современно и актуально.

Вся организация, атмосфера, которую можно было почувствовать через телевизор… Картинка была яркой, наши комментаторы – большие молодцы. Мне кажется, что шоу в перерыве было более ярким, чем церемония закрытия. Как человек, работавший в том числе на церемонии чемпионата мира в России, знаю, сколько там ограничений, потому что матч важнее. Поэтому картинка носила более телевизионный характер. Мне очень понравился первый выход Мадонны, была смена жанров, точные, яркие, крупные планы мировых хедлайнеров.

Я думаю, что если вспоминать то шоу, которое было на чемпионате мира в России, то оно точно не уступало этой церемонии. Здорово, что футбол объединил на этот месяц весь мир, по-настоящему эта игра – спорт номер один в мире. Кому-то нравится, кому-то – нет, но футбол – единственная игра, которая популярна во всём мире», – приводит слова Авербуха ТАСС.