Евгений Плющенко устроит благотворительный день для детей в «Ангелах Плющенко»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко организовывает благотворительный день для детей из многодетных семей.

«Друзья, мы с моей супругой Яной Рудковской решили завести добрую традицию для детей из многодетных семей. Я прошёл тяжелейший путь в спорте, так как в моём детстве не было таких возможностей, но сейчас мы хотим дать эту возможность детям для мотивации их в спорте, для того чтобы они, возможно, после этого опыта только начали свой спортивный путь», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Во время благотворительного дня Евгений Плющенко проведёт мастер-класс на льду, а также будет организовано выступление спортсменов «Ангелов Плющенко»: Алёны Косторной и Георгия Куницы, Вероники Жилиной, Елены Костылевой, Александра Плющенко, Любови Рубцовой, Вероники Яметовой, Ксении Синицыной и Ивана Попова.