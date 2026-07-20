15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Плющенко устроит благотворительный день для детей в «Ангелах Плющенко»

Евгений Плющенко устроит благотворительный день для детей в «Ангелах Плющенко»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко организовывает благотворительный день для детей из многодетных семей.

«Друзья, мы с моей супругой Яной Рудковской решили завести добрую традицию для детей из многодетных семей. Я прошёл тяжелейший путь в спорте, так как в моём детстве не было таких возможностей, но сейчас мы хотим дать эту возможность детям для мотивации их в спорте, для того чтобы они, возможно, после этого опыта только начали свой спортивный путь», – написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Во время благотворительного дня Евгений Плющенко проведёт мастер-класс на льду, а также будет организовано выступление спортсменов «Ангелов Плющенко»: Алёны Косторной и Георгия Куницы, Вероники Жилиной, Елены Костылевой, Александра Плющенко, Любови Рубцовой, Вероники Яметовой, Ксении Синицыной и Ивана Попова.

Материалы по теме
«Цинизм никто не отменял». Дмитрий Васильев — о запросе Плющенко на грант в 24,1 млн
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android