Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе

Участница Олимпийских игр 2026 года в Милане и трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян покинула тренировочную группу заслуженного тренера РФ Этери Георгиевны Тутберидзе.
«Это решение далось мне непросто.
Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами.
Я бесконечно уважаю вас и ценю всё, что было для меня сделано.
Пусть у вас и ваших спортсменов всё будет хорошо», – написала Петросян в своём телеграм-канале.