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Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе

Аделия Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе
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Участница Олимпийских игр 2026 года в Милане и трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян покинула тренировочную группу заслуженного тренера РФ Этери Георгиевны Тутберидзе.

«Это решение далось мне непросто.

Я покидаю мой тренерский штаб. Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами.

Я бесконечно уважаю вас и ценю всё, что было для меня сделано.

Пусть у вас и ваших спортсменов всё будет хорошо», – написала Петросян в своём телеграм-канале.

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