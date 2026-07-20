Аделия Петросян поступила в ГИТИС

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) на балетмейстерский факультет, сообщает источник «РИА Новости».

По информации, Петросян не проводила активных тренировок к предстоящему сезону и посещала одну-две тренировки в неделю.

Аделия Петросян ушла из тренировочной группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после нескольких лет сотрудничества.

Под руководством Тутберидзе Петросян выступила на Олимпийских играх 2026 года, где заняла шестое место по итогам двух программ, а также стала трёхкратной победительницей финала Гран-при России.