Тарасова выразила недоумение из-за ухода Аделии Петросян из группы Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала завершение сотрудничества российской фигуристки Аделии Петросян со штабом Этери Тутберидзе.

«Не думаю, что Петросян и Тутберидзе хорошо работали. Потому что у Тутберидзе сейчас пришло много других девочек, она занята с ними. Кто-то может это потянуть, вместе с кем-то работать, а кто-то — нет. Точно я не знаю. И не узнаю, потому что не буду спрашивать. Для Петросян это плохо. Мы её посылаем на Олимпийские игры, а на следующий год она уходит от тренера. Мне это непонятно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Петросян поступила на балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).