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Аделия Петросян попрощалась со штабом Тутберидзе 19 июля — источник

Аделия Петросян попрощалась со штабом Тутберидзе 19 июля — источник
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Участница Олимпийских игр 2026 года в Милане и трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян попрощалась с тренерским штабом Этери Тутберидзе в воскресенье, 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Аделия Петросян попрощалась со штабом Этери Тутберидзе вчера», – приводит слова источника ТАСС.

Ранее Петросян в своём телеграм-канале сообщила, что завершила сотрудничество с Тутберидзе. Фигуристка поблагодарила специалистов за работу и отметила, что ей нелегко далось решение о завершении сотрудничества.

Также стало известно, что Аделия поступила на балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС).

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