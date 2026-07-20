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Александр Жулин предположил, с чем может быть связан уход Петросян от Тутберидзе

Александр Жулин предположил, с чем может быть связан уход Петросян от Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр 1994 года в танцах на льду и тренер Александр Жулин предположил, что причиной ухода Аделии Петросян из тренировочной группы Этери Тутберидзе могло стать возвращение в группу серебряного призёра ОИ-2022 Александры Игнатовой (Трусовой).

«Это потому что Трусова пришла. Без понятия по поводу конфликта, но логически это можно предположить», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

На Олимпийских играх 2026 года Аделия Петросян по итогам двух программ набрала 214,53 балла и заняла шестое место. Петросян является трёхкратной чемпионкой России и трёхкратной победительницей финала Гран-при России.

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