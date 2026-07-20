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Лакерник: думаю, что причиной ухода Петросян стали проблема в подготовке и результат на ОИ

Лакерник: думаю, что причиной ухода Петросян стали проблема в подготовке и результат на ОИ
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Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал завершение сотрудничества российской фигуристки Аделии Петросян с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Думаю, что причиной ухода Петросян стали проблема в её подготовке и результат на Олимпиаде. Со своей стороны могу заверить, что тренерский штаб делал максимум возможного в той ситуации, которая была», – приводит слова Лакерника ТАСС.

Ранее Петросян в своём телеграм-канале сообщила, что завершила сотрудничество с Тутберидзе. Фигуристка поблагодарила специалистов за работу и отметила, что ей нелегко далось решение о завершении сотрудничестве.

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