Аделия Петросян не планирует завершать карьеру — источник

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не планирует завершать профессиональную спортивную карьеру, сообщает «РИА Новости Спорт».

Также, по информации, фигуристка уже рассматривает несколько тренеров для сотрудничества.

Аделия Петросян ушла из тренировочной группы заслуженного тренера России Этери Георгиевны Тутберидзе после нескольких лет сотрудничества.

Под руководством Этери Тутберидзе Петросян выступила на Олимпийских играх 2026 года, где заняла шестое место по итогам двух программ, а также, помимо трёх побед на первенстве страны, три раза выиграла финал Гран-при России.