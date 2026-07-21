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«Уже не удивляюсь таким переходам». Железняков — о завершении работы Петросян и Тутберидзе

«Уже не удивляюсь таким переходам». Железняков — о завершении работы Петросян и Тутберидзе
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Российский хореограф Алексей Железняков прокомментировал завершение работы российской фигуристки Аделии Петросян с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Я уже ничему не удивляюсь. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Я уже не удивляюсь таким переходам. Я уважаю Аделию. Пусть попробует себя в другом штабе.

Конечно, обидно, что она уходит. Когда с детства ведёшь человека, то такое неприятно. Такие случаи не в первый раз. Кто-то бегает от тренера к тренеру — ищет себя. Но часто спортсменам, привыкшим к одной системе, сложно перестроиться на другую. Очень много примеров, когда спортсмены после перехода теряются. В 90% случаев такое происходит.

Желаю Аделии удачи. Пусть у неё всё получится. Главное — хорошо и красиво уйти: поблагодарить тренера и команду. Надо всё сделать по-человечески, а не плюнуть в спину. Без понятия, куда уйдёт Аделия», – приводит слова Железнякова Sport24.

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