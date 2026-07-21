Алина Загитова — единственная ученица Тутберидзе, которая не покинула её после Олимпиады

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова является единственной ученицей заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которая не покинула её после участия в Олимпиаде.
По иному пути пошли другие ученицы Тутберидзе, участвовавшие в Олимпиадах.
Юлия Липницкая. Покинула штаб после Олимпиады-2014.
Евгения Медведева. Покинула штаб после Олимпиады-2018.
Анна Щербакова. Покинула штаб после Олимпиады-2022.
Александра Игнатова (Трусова). Покинула штаб в сезоне-2020/2021, второй раз – после Олимпиады-2022, потом вернулась.
Камила Валиева. Покинула штаб после окончания дисквалификации в 2025 году, участвовала в Олимпиаде-2022.
Аделия Петросян. Покинула штаб 20 июля 2026 года, участвовала в Олимпиаде-2026.