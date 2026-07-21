Вайцеховская: в олимпийском сезоне на стабильности Петросян начали сказываться травмы

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала уход российской фигуристки Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе, отметив, что она была ключевой спортсменкой штаба в последние годы.

«На неё очень долго не смотрели как на потенциальную звезду. Рядом всегда находились куда более фактурные девочки, на фоне которых Аделия смотрелась не слишком выигрышно. То, что у этой юной спортсменки стальной и на самом деле идеальный для большого спорта характер, миру фигурного катания только предстояло узнать. А вот её миниатюрность и даже некоторая «мелкость» на льду сразу бросались в глаза, воспринимаясь скорее как недостаток.

Тем не менее именно Петросян стала для своего уже бывшего штаба тем самым козырем (чтобы не сказать – спасательным кругом), который на протяжении последних трёх лет позволял утверждать: золотой чемпионский конвейер Тутберидзе по-прежнему выдает результат экстра-класса. Другой вопрос, что в олимпийском сезоне на стабильности выступлений начали сказываться травмы и трансформации тела. Становилось понятно, что фигуристка не прогрессирует, а из последних сил пытается удержать привычную планку», – написала Вайцеховская в своей статье на RT.