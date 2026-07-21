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Гербольдт выдвинула предположение, почему Петросян могла покинуть штаб Тутберидзе

Гербольдт выдвинула предположение, почему Петросян могла покинуть штаб Тутберидзе
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2009, а ныне тренер Катарина Гербольдт отреагировала на решение Аделии Петросян покинуть штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Для меня это очень неожиданное решение, но только Этери Георгиевна и сама Аделия знают, почему так случилось. Их сотрудничество было на высочайшем уровне не один сезон. Петросян представляла Россию на Олимпиаде и считалась нашей лучшей спортсменкой.

Не исключаю, что она может через какое-то время вернуться к Этери Тутберидзе. В этом смысле она может быть не первой спортсменкой. Но это исключительно выбор Аделии. Возможно, она посчитала, что достигла всех целей, которые ставила, и решила уделить время учёбе. Осуждать её за это не стоит. Остальное покажет время, но это её выбор и её решения», — приводит слова Гербольдт Metaratings.

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