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Стало известно, когда Алиса Двоеглазова может вернуться к тренировкам на льду после травмы

Стало известно, когда Алиса Двоеглазова может вернуться к тренировкам на льду после травмы
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Серебряный призёр чемпионата России – 2026, победитель финала Гран-при России в одиночном катании ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова может приступить к ледовым тренировкам в октябре, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Напомним, Двоеглазова получила серьёзную травму бедра весной 2026 года. По информации издания, из-за этого она с высокой вероятностью пропустит как минимум первую половину грядущего сезона. Отмечается, что 17-летняя фигуристка по текущему плану восстановления должна приступить к занятиям на льду в октябре. О том, успеет ли она подготовиться к чемпионату России – 2027 и оставшимся стартам сезона, станет известно, исходя из успешности её реабилитации.

Алиса Двоеглазова вышла на взрослый уровень в минувшем сезоне.

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