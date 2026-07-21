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Софья Акатьева рассказала, кем из фигуристов вдохновлялась в детстве

Софья Акатьева рассказала, кем из фигуристов вдохновлялась в детстве
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Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева рассказала, каким фигуристом вдохновлялась в свои детские годы, отметив, что наблюдала за двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях Юлией Липницкой.

«В детстве, наверное, это были Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Я тогда только перешла в группу, и они тоже катались, готовились к крупным соревнованиям. Для меня это был пример, на который я смотрела прямо на одном льду, одновременно узнавала для себя что-то новое и тренировалась», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

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