Софья Акатьева рассказала, кем из фигуристов вдохновлялась в детстве

Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева рассказала, каким фигуристом вдохновлялась в свои детские годы, отметив, что наблюдала за двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях Юлией Липницкой.

«В детстве, наверное, это были Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Я тогда только перешла в группу, и они тоже катались, готовились к крупным соревнованиям. Для меня это был пример, на который я смотрела прямо на одном льду, одновременно узнавала для себя что-то новое и тренировалась», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.