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Акатьева назвала допуск россиян на международные старты самой яркой новостью этого лета

Акатьева назвала допуск россиян на международные старты самой яркой новостью этого лета
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Чемпионка России 2023 года в одиночном катании Софья Акатьева высказалась о допуске российских фигуристов на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Это безумная радость, просто до слёз. Мы очень долго этого ждали и очень рады, что у нас появился шанс. Поэтому это, безусловно, самая яркая и запоминающаяся новость этого лета. Мы все очень рады и счастливы», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

В июне ISU допустил российских фигуристов до своих соревнований в нейтральном статусе – без флага и гимна.

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