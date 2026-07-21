15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионка России Акатьева рада включению синхронного катания в программу Олимпиад

Чемпионка России Акатьева рада включению синхронного катания в программу Олимпиад
Комментарии

Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева оценила включение синхронного фигурного катания в программу Олимпийских игр – 2030 во французских Альпах.

«Конечно, это тоже безусловная радость, потому что у спортсменов будет возможность показать себя. Вообще для любого спортсмена Олимпийские игры — это основная, самая высокая цель, к которой они идут всю жизнь. Очень радостно за людей, которые получили возможность выступать. Поэтому, правда, не могу не радоваться — это очень круто», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Напомним, синхронное фигурное катание было включено в программу Олимпиады-2030 после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое состоялось в начале июля.

Материалы по теме
Синхронное катание на Олимпиаде — это круто или провал? Оценивают наши чемпионки мира!
Эксклюзив
Синхронное катание на Олимпиаде — это круто или провал? Оценивают наши чемпионки мира!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android