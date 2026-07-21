Чемпионка России Акатьева рада включению синхронного катания в программу Олимпиад

Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева оценила включение синхронного фигурного катания в программу Олимпийских игр – 2030 во французских Альпах.

«Конечно, это тоже безусловная радость, потому что у спортсменов будет возможность показать себя. Вообще для любого спортсмена Олимпийские игры — это основная, самая высокая цель, к которой они идут всю жизнь. Очень радостно за людей, которые получили возможность выступать. Поэтому, правда, не могу не радоваться — это очень круто», — сказала Акатьева в беседе с Александром Ершовым в студии «Чемпионата» на VK Fest.

Напомним, синхронное фигурное катание было включено в программу Олимпиады-2030 после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое состоялось в начале июля.