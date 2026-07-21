«Меня это сильно не шокировало». Авербух — о завершении работы Петросян с Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпиады-2002 и чемпион мира – 2002 в танцах на льду, а ныне постановщик и хореограф Илья Авербух прокомментировал завершение работы российской фигуристки Аделии Петросян с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«В истории с Аделией Петросян меня ничего сильно не шокировало. Нам нужно обсуждать результат спортсменов, а не их переходы между тренерами. Очень приятно, что Аделия написала добрые слова в адрес Этери Георгиевны после ухода.

Совсем не считаю, что кто-то из них сильно потеряет от прекращения совместной работы. У Этери Тутберидзе точно будут новые сильные ученики, а Аделия снова будет побеждать на различных соревнованиях. Сейчас нужно понять, что в её карьере будет дальше. Я им обеим желаю только удачи», – приводит слова Авербуха Sport24.